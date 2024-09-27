Erdemli\'de İnşaat İşçisi Düşerek Hayatını Kaybetti

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Mersin'in Erdemli ilçesinde çalıştığı inşaatın 8. katından düşen işçi, yaşamını yitirdi.

Yüksek Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'ndaki bir binanın inşaatında çalışan Öner S. (28) inşaatın 8. katında yük çekme vincini monte ederken iddiaya göre bastığı kalıbın başka bir çalışan tarafından sökülmesi sonucu dengesini kaybederek düştü.

Diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, burada Öner S'nin öldüğünü belirledi.

Öner S'nin cansız bedeni Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.