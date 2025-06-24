Erdemli'de Matematik Öğretmeni Cinayetinde Dava Devam Ediyor

Mersin'in Erdemli ilçesinde matematik öğretmeni Derya Demir'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklanan meslektaşının yargılanmasına devam edildi.

Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, özel bir kurs merkezinin matematik öğretmeni sanık Murat O, tutuklu bulunduğu Alanya'daki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı ile Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi avukatlarının da yer aldığı müdafiler, duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, sanığın, bir önceki celsede açıklanan mütalaaya ilişkin heyete sunulan yazılı savunmasını okudu.

Savcı, sanığın "yağma" suçundan ek savunmasının alınmasını istedi.

Tarafları ve avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, iddia makamının talebini kabul edip sanığın mevcut durumunun devamına hükmederek duruşmayı 7 Ekim'e erteledi.

Olay ve dava süreci

Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi'nde 19 Ağustos 2024'te 2 çocuk annesi Derya Demir'e ulaşamayan yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatılmış, matematik öğretmeni kadın, 25 Ağustos'ta babasının evinin karşısındaki yazlık dairede bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuştu. Cinayet zanlısı olduğu belirlenen Demir'in özel bir kurs merkezinde öğretmenlik yapan arkadaşı Murat O, Konya'da düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.

Olaydan sonra Demir'in çantasını alıp banka kartlarından harcama yaptığı öne sürülen zanlı tutuklanmıştı.

Davanın ilk duruşmasında esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, sanığın, "kadına karşı kasten öldürme", "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" ve "kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçlarından cezalandırılmasını istemişti.