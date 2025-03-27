Erdemli'de Öğrenciler Fidan Dikti - Son Dakika
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Erdemli'de Öğrenciler Fidan Dikti

Anaokulu öğrencileri orman bilincini artırmak için fidan dikim etkinliği düzenledi.

27.03.2025 15:06
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Orman bilinciyle aşılanan öğrenciler fidan dikti

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde orman bilinci aşılanan anaokulu öğrencileriyle fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü'nün Arpaçbahşiş Mahallesi'ndeki orman deposunu çevreleyen yangın önleme alanında fidan dikme etkinliği yapıldı. Yaklaşık 3 hektarlık alanın belirli periyotlarla incir, dikenli incir, selvi, defne ve keçiboynuzu gibi çeşitli türlerle ağaçlandırılması için program çerçevesinde anaokulu öğrencileri, fidan dikimi konusunda bilgilendirildi. Daha sonra ormancılar ve öğretmenleri nezaretinde çocuklar, dikim gerçekleştirildi.

Programa katılan Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, orman konusunda çocukların küçük yaşlarda bilinçlendirilmesini önemsediklerini söyledi. Tetikoğlu, "Özellikle çocuklarımızın orman bilincini edinmeleri geleceğimiz açısından önemli. Çünkü biz onlara güzel bir çevre bırakmıyoruz. Ümit ediyorum bilinçli çocuklarımızın gelecekte iyi bir çevre olması için etkin rol oynayacaktır. Güzel bir dünya için güzel bir Türkiye için ormanın önemini burada hep birlikte paylaştık" dedi.

"3 hektar bu alana incir ve selvi dikerek yangına karşı önlem almış olacağız"

Erdemli Orman İşletme Müdürü Murat Körlü ise, "Daha önce planladığımız yangın durdurma zonu, burada mevcut okulumuzu ve orman depomuzu korumak için tesis ettiğimiz alana çocuklarla beraber fidan dikim etkinliği gerçekleştiriyoruz. İlk etapla 200 selvi dikiyoruz. Daha sonra bu alanın tamamına yaklaşık 3 hektar bu alana dikenli incir, normal incir yine selvi dikerek yangına karşı önlem almış olacağız. Buranın batı tarafında okul, doğu tarafında orman depomuz var. Herhangi bir yangına karşı bu önlemi almak durumundayız. Özellikle çocuklarımıza ormanın sadece ağaç olmadığını, bir yaban hayatının olduğunu, hayvanların olduğunu, madenlerin olduğunu da anlatıyoruz. Bu töreni bilinçlendirmek amacıyla gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Çocuklar ise dikilen fidanların büyüyüp ağaç olacağını ve bazılarının meyve vereceğini dile getirdi.

Kaynak: İHA

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