Erdemli\'de Trafik Kazası: 6 Yaralı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında ilçedeki Arslanlı Mahallesi Erdemli-Karaman Ayrancı kara yolunda meydana geldi. İlhan E. yönetimindeki 06 EAB 904 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet S. idaresindeki 33 AYY 234 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.