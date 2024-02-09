Mersin Erdemli'de yol çalışması sırasında doğal gaz boru hattında sızıntı onarıldı - Son Dakika
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Mersin Erdemli'de yol çalışması sırasında doğal gaz boru hattında sızıntı onarıldı

Mersin Erdemli\'de yol çalışması sırasında doğal gaz boru hattında sızıntı onarıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde belediye ekiplerince yürütülen yol çalışması sırasında patlayan doğal gaz boru hattında meydana gelen sızıntı, polis, sağlık, itfaiye ve doğal gaz acil ekiplerinin müdahalesiyle onarıldı.

09.02.2024 13:15  Güncelleme: 13:15
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Mersin'in Erdemli ilçesinde yol çalışması sırasında doğal gaz boru hattında oluşan sızıntı ekiplerce onarıldı.

Erdemoğlu Bulvarı'nda belediye ekiplerince yürütülen yol çalışması sırasında patlayan doğal gaz boru hattında sızıntı meydana geldi.

İhbar üzerine bulvara polis, sağlık, itfaiye ve doğal gaz acil ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince güvenlik önlemi alınmasının ardından ekipler borudaki kaçağı onardı.

Kaynak: AA

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