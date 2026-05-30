Erdoğan'a Fetih Miğferi Hediyesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erdoğan'a Fetih Miğferi Hediyesi

30.05.2026 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÖZEL HAZIRLANAN MİĞFER HEDİYE EDİLDİİSTANBUL, - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a Haliç Kongre Merkezi'ndeki 'İstanbul'un Fethi'nden Gönüllerin Fethine' programında miğfer hediye edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÖZEL HAZIRLANAN MİĞFER HEDİYE EDİLDİ

İSTANBUL, - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a Haliç Kongre Merkezi'ndeki 'İstanbul'un Fethi'nden Gönüllerin Fethine' programında miğfer hediye edildi. Çelik gövde üzerine uygulanan ve el işçiliğiyle dikkat çeken miğferi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir takdim etti. Özel olarak hazırlanan miğferin üzerinde Fetih Suresi, dört halifenin isimleri, alınlık kısmında ise Besmele yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul'un Fethi'nin 573'üncü yıl dönümü ve Kurban Bayramı dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'İstanbul'un Fethi'nden Gönüllerin Fethine' programında hediye edilen miğfer Fatih Sultan Mehmed Han'ın cihanşümul vizyonundan ve Osmanlı Devleti'ni bir dünya gücüne dönüştüren devlet anlayışından ilham alınarak hazırlandı. Ak Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir tarafından takdim edilen miğfer, Fatih Sultan Mehmed döneminde kullanılan miğferlerin birebir replika modeli olarak üretildi.

EL İŞÇİLİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Çelik gövde üzerine uygulanan el işçiliğiyle dikkat çeken miğfer, kazıma ve kabartma motiflerle süslendi. Miğferin üzerinde Fetih Suresi, dört halifenin isimleri ve alınlık kısmında Besmele yer alıyor. İç kısmında keçe kaplama bulunan eser, arka bölümündeki zincir peçenek detayı, hareketli burun siperliği ve sivri tepelik formuyla dönemin askeri estetiğini de yansıtacak şekilde tasarlandı. Altın tonlu detaylarla zenginleştirilen miğfer, yalnızca bir savaş teçhizatının replikası olmanın ötesinde; fetih ruhunu, medeniyet tasavvurunu ve tarihi hafızayı temsil eden sembolik bir eser niteliği taşıyor.

'EN BÜYÜK MEDENİYET HAMLELERİNDEN BİRİ'

Diğer yandan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen programa teşkilat mensupları ve çok sayıda vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Programda Kazakistan kökenli Alatau Grubu, Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Mehteran Takımı sahne aldı. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'un fethinin yalnızca askeri bir zafer değil, insanlık tarihinin en büyük medeniyet hamlelerinden biri olduğunu vurguladı.

'GECE GÜNDÜZ DEMEDEN HUMMALI BİR ÇALIŞMA İÇİNDEYİZ'

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise, "Siyaset bizim için bazı makamlara veya kazanımlara ulaşmanın bir aracı değil, bilakis ulvi bir amaç uğruna gerekirse birçok şeyden feragat etmenin adıdır. Yolumuzun bizatihi kendisi, bizim için varılacak en güzel menzildir." dedi. Fatih Sultan Mehmed Han başta olmak üzere fetih şehitlerini, tüm şehitleri, gazileri ve İstanbul'a hizmet etmiş isimleri rahmet ve minnetle andıklarını belirten Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İstanbul'un her köşesinde durmaksızın çalıştıklarını, "Biliyoruz ki bir şehirde gönülleri fethetmek, o şehri fethetmek kadar gerekli ve değerlidir. Biz de bu uğurda gece gündüz demeden hummalı bir çalışma içerisindeyiz." sözleriyle dile getirdi. Program, günün anısına hazırlanan özel miğferin takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Etkinlik, İstanbul, Hediye, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan'a Fetih Miğferi Hediyesi - Son Dakika

Teknik direktörlük yapan eski futbolcu, 11 dekarlık arazide organik vişne üretiyor Teknik direktörlük yapan eski futbolcu, 11 dekarlık arazide organik vişne üretiyor
Rusya, Ermenistan’dan gelen milyonlarca şişe maden suyunun satışını yasakladı Rusya, Ermenistan'dan gelen milyonlarca şişe maden suyunun satışını yasakladı
Türkiye’de ilk kez üretildi, denizlerin derinliklerine bırakılacak Türkiye'de ilk kez üretildi, denizlerin derinliklerine bırakılacak
Murat Karayalçın’dan ’yeni parti’ açıklaması: Tasfiye olursa düşünülmeli Murat Karayalçın'dan 'yeni parti' açıklaması: Tasfiye olursa düşünülmeli
Kılıçdaroğlu mu Özel mi CHP’deki kriz sonrası ilk anket sonuçları geldi Kılıçdaroğlu mu Özel mi? CHP'deki kriz sonrası ilk anket sonuçları geldi
Ersun Yanal bombayı patlattı Profilini görenler aynı yorumu yapıyor Ersun Yanal bombayı patlattı! Profilini görenler aynı yorumu yapıyor
Marmaris’te 110 yolculu gezi teknesi sulara gömüldü Marmaris'te 110 yolculu gezi teknesi sulara gömüldü
Schengen verileri açıklandı, Türklere en çok ret veren ülkeler belli oldu Schengen verileri açıklandı, Türklere en çok ret veren ülkeler belli oldu

15:02
Özgür Özel kalabalıkla Anıtkabir’e yürüyor: Bu iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır
Özgür Özel kalabalıkla Anıtkabir'e yürüyor: Bu iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır
15:01
Ankara’da iki ayrı CHP mitingi Katılım farkı dikkat çekti
Ankara'da iki ayrı CHP mitingi! Katılım farkı dikkat çekti
14:27
Kılıçdaroğlu: Gafilleri koynumda beslediğim için, FETÖ ajanlarını fark edemediğim için beni affedin
Kılıçdaroğlu: Gafilleri koynumda beslediğim için, FETÖ ajanlarını fark edemediğim için beni affedin
14:21
Özgür Özel Güvenpark’ta halka sesleniyor: Bugün iktidar yürüyüşü başlatmanın günüdür
Özgür Özel Güvenpark'ta halka sesleniyor: Bugün iktidar yürüyüşü başlatmanın günüdür
14:11
Tarafını belli eden Mansur Yavaş’ın zor anları Atılan slogan nedeniyle konuşamadı
Tarafını belli eden Mansur Yavaş'ın zor anları! Atılan slogan nedeniyle konuşamadı
14:09
Kılıçdaroğlu, Genel Merkez önünde esti gürledi: Hesap soracağım hesap
Kılıçdaroğlu, Genel Merkez önünde esti gürledi: Hesap soracağım hesap
13:55
Bir ilimiz bu olayla çalkalanıyor Çocuk parkında uygunsuz görüntüler
Bir ilimiz bu olayla çalkalanıyor! Çocuk parkında uygunsuz görüntüler
13:29
Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra makam odasında İlk fotoğraf geldi
Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra makam odasında! İlk fotoğraf geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 16:02:35. #7.13#
SON DAKİKA: Erdoğan'a Fetih Miğferi Hediyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.