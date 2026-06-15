Erdoğan'dan ABD-İran mutabakatına destek - Son Dakika
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Erdoğan'dan ABD-İran mutabakatına destek

15.06.2026 02:51
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "ABD ve İran arasında varılan mutabakatı, bölgemizde sulh-u sükünun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor, memnuniyetle karşılıyorum" açıklamasında bulundu.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "ABD ve İran arasında varılan mutabakatı, bölgemizde sulh-u sükünun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor, memnuniyetle karşılıyorum" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD ve İran arasında varılan mutabakatı, bölgemizde sulh-u sükünun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor, memnuniyetle karşılıyorum. Tüm dünyanın uzun süredir ihtiyaç duyduğu bu haberin bölgemizde kalıcı huzur ve güven ortamının tesisine vesile olmasını yürekten temenni ediyorum" dedi.

İmzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması ve olası sabotajlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, "Bu neticenin alınmasında ABD ve İran liderlikleri başta olmak üzere müstesna ara buluculuk gayretleri için Pakistan'a teşekkür ediyorum. Ayrıca Katar ve Suudi Arabistan'ın diplomatik girişimlere sağladıkları desteği takdirle karşıladığımı ifade etmek istiyorum. Türkiye olarak bölgemizde barışın, istikrarın ve huzurun tesisine yönelik her türlü çabayı desteklemeye, diplomasi ve uluslararası hukuk temelinde kalıcı çözümlere katkı sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Erdoğan'dan ABD-İran mutabakatına destek - Son Dakika

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