Erdoğan: AK Parti iktidarının 24. yılına yaklaşıyoruz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 5 ay sonra AK Parti iktidarının 24'üncü yılını dolduracağını belirterek, video paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaklaşık 5 ay sonra kesintisiz iktidarımızın 24 yılını dolduracağız. Büyük AK Parti ailesi olarak hem süre bakımından hem de Türkiye'ye kazandırdığımız eserler bakımından aşılmaz rekorlara imza atmanın haklı gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın paylaşımında yer alan videoda ise 3 Kasım 2002 seçimlerinden bu yana gerçekleştirilen seçimlere dair görüntüler yer aldı.