Erdoğan: Anadolu'nun Düğümü Ahlat'ta Çözüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'ne giden yolun Ahlat'tan açıldığını belirterek, Anadolu'nun kapılarının Ahlat'taki imanla aralandığını, Kudüs ve İstanbul'un da bu inançla fethedildiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Malazgirt'e giden yol, Ahlat'tan açılmıştır. Anadolu'nun düğümü Ahlat'tan çözülmüştür. Kudüs ve İstanbul, Ahlat'ta vücut bulan imanla fethedilmiştir."
Kaynak: AA
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