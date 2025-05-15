Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi İçin Tiran'a Gidiyor

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 16 Mayıs Cuma günü düzenlenecek olan Avrupa Siyasi Topluluğu'nun Altıncı Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Arnavutluk'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arnavutluk'un ev sahipliğinde düzenlenecek olan Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Tiran'a bir ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

Zirve'ye Avrupa Birliği üyesi ve aday ülkeler ile diğer Avrupa ülkelerinin Devlet ve Hükümet Başkanlarının yanı sıra AB kurumlarının liderleri, NATO, AGİT ve Avrupa Konseyi Genel Sekreterleri katılacak.

Altun, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız 'Yeni Bir Dünyada Yeni Avrupa: Birlik-İşbirliği- Ortak Eylem' temasıyla düzenlenecek Zirve Ana Oturumuna hitap edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Zirve vesilesiyle Avrupalı muhataplarıyla gerçekleştirecekleri temaslarda, bölgesel ve küresel çatışmaların barışçıl çözümü ile Avrupa'nın güvenlik, istikrar ve refahıyla bağlantılı meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunmaları öngörülmektedir."