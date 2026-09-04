Erdoğan: Barış Girişimleri Sürecek, Saldırıları Tasvip Etmiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, barış odaklı diplomatik girişimlerinin devam edeceğini, bölgedeki kardeş ülkelere yönelik saldırıları asla tasvip etmediğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, barış odaklı diplomatik girişimlerinin devam edeceğini, bölgedeki kardeş ülkelere yönelik saldırıları asla tasvip etmediğini belirtti.
Kaynak: AA
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