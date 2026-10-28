Erdoğan başkanlığında Siber Güvenlik Kurulu toplandı: Dijital Egemenlik Stratejisi görüşüldü

(ANKARA) - Siber Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda yapay zeka kaynaklı siber tehditler, dijital platformlardaki algoritmik yönlendirmeler ve kritik altyapıların güvenliği ele alındı. Türkiye'nin dijital alandaki egemenliğini güçlendirmek ve teknolojik dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla hazırlanan Dijital Egemenlik Stratejisi Kurula sunulurken, stratejik hedefler doğrultusunda alınan kararların ilgili kurumlar tarafından uygulanması kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Siber Güvenlik Kurulunun bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandığını duyurdu. Başkanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Siber Güvenlik Kurulu, 27 Ekim 2026 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanmıştır. Toplantıda; küresel ve bölgesel jeopolitik gelişmelerin siber güvenlik ortamına yansımaları, uluslararası alanda yaşanan güncel siber güvenlik olayları ve değişen tehdit dinamikleri kapsamlı biçimde ele alınmıştır. Bu çerçevede, yapay zeka teknolojilerindeki gelişmelerin, siber tehditlerin niteliği, ölçeği ve hızına etkileri hakkında Kurula bilgi sunulmuştur.

Dijital platformlar üzerinden yürütülen algoritmik yönlendirme ve bilişsel etki faaliyetlerinin milli güvenlik ve toplumsal dayanıklılık üzerindeki etkileri ve riskleri değerlendirilmiştir. Dijital egemenliğin milli güvenlik açısından taşıdığı önem vurgulanmış; kritik altyapıların korunması, ulusal siber dayanıklılık ve caydırıcılık kapasitesinin artırılması ile teknolojik bağımsızlık, Türkiye'nin güvenlik ve kalkınma politikalarının stratejik öncelikleri arasında değerlendirilmiştir.

"DİJİTAL EGEMENLİK STRATEJİSİ, SİBER GÜVENLİK KURULUNA SUNULMUŞTUR"

Bu kapsamda, Türkiye'nin dijital alandaki egemenliğini güçlendirmek, kritik teknolojilerde dışa bağımlılığı azaltmak ve milli teknoloji kapasitesini geliştirmek amacıyla hazırlanan Dijital Egemenlik Stratejisi, Siber Güvenlik Kuruluna sunulmuştur. Dijital Egemenlik Stratejisinde belirlenen stratejik hedefler doğrultusunda alınan kararların ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından görev ve sorumlulukları çerçevesinde hayata geçirilmesi, uygulama süreçlerinin etkin biçimde izlenmesi ve ilerlemenin düzenli olarak değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır.

Siber tehditlerin hızlı yayılabilen ve farklı sektörleri eş zamanlı etkileyebilen niteliği dikkate alınarak kurumlar arası koordinasyon ve eş güdümün güçlendirilmesi, ortak risk değerlendirme yetkinliklerinin geliştirilmesi ile uygulama birliğinin sağlanması hususları üzerinde durulmuş, kamu kurumları, özel sektör ve akademi arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesi ve bütüncül bir siber güvenlik ekosisteminin geliştirilmesi yönündeki kararlılık teyit edilmiştir."