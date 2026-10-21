Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Radev ile telefonda ikili ilişkileri görüştü - Son Dakika
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Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Radev ile telefonda ikili ilişkileri görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Radev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ayrıca Türkiye-Bulgaristan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkaı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Radev ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Bulgaristan ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı

Kaynak: AA
Recep Tayyip ErdoğanUluslararasıCep TelefonuBulgaristanDiplomasiTürkiyeGüncelSon Dakika

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