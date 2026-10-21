Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Radev ile telefonda ikili ilişkileri görüştü

Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Radev ile telefonda ikili ilişkileri görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Radev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ayrıca Türkiye-Bulgaristan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkaı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Radev ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Bulgaristan ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?