Erdoğan'dan Büyük Türkiye Mutabakatı Vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iç cepheyi güçlendirip farklılıklarla Türkiye paydasında kenetleneceklerini belirterek, bu hedefe 'Büyük Türkiye Mutabakatı' adını verdiklerini ve bilinçli ilerlediklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İç cepheyi güçlendireceğiz. Farklılıklarımızla Türkiye paydasında kenetleneceğiz. Buna Büyük Türkiye Mutabakatı diyoruz. Ne yaptığımızı bilerek ilerliyoruz"
Kaynak: AA
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