Erdoğan Cuma Namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde Kıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camisi'ne geçti.
Cuma namazını burada kılan Erdoğan, daha sonra camiden ayrıldı.
Kaynak: AA
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