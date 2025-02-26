Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.
Son Dakika › Güncel › Erdoğan ve Al Nahyan'dan Telefondan Kutlama - Son Dakika
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