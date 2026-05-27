Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi'nde Bayram Namazı Kıldı

27.05.2026 08:02
"Filistin'de, Gazze'de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş, ayrı bir vakfe. Rabbim inşallah bir an önce bu Netanyahu denilen zalimin de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Büyük Çamlıca Camisi'ne geçti. Camiye girerken vatandaşları selamlayan Erdoğan, buradakilerle sohbet etti.

Büyük Çamlıca Camisi İmam Hatibi Hafız Kerim Öztürk'ün kıldırdığı namazda Erdoğan, vatandaşlarla saf tuttu.

Erdoğan, namazın ardından irat edilen hutbeyi dinledi.

Camide cemaate hitap eden Erdoğan, Allah'tan, nice bayramlara sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde kavuşturmasını temenni ederek, "Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. Bu birlik beraberlik inşallah kıyamete dek devam etsin." dedi.

Kurban Bayramı'nın teslimiyetin tezahür ettiği bir bayram olduğunu ifade eden Erdoğan, "Rabbim bu teslimiyeti bütün evlatlar olarak bizlere de nasip etsin. Bu teslimiyetten asla ayrılmayalım, kopmayalım ve bu teslimiyet içerisinde de yola devam edelim. Biz bugün Gazze'de bu teslimiyeti arıyoruz, Filistin'de bu teslimiyeti arıyoruz. Bu teslimiyet olduğu sürece alemi İslam Allah'ın izniyle bir olacaktır, beraber olacaktır. İri olacaktır, diri olacaktır, kardeşlik baki olacaktır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, cemaatle bayramlaştı.

Cami çıkışında ise basın mensuplarıyla bayramlaşan Erdoğan, bayramların sevgi, saygı, birlik, beraberlik ve dayanışma günleri olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurban Bayramı'nın bir ayrıcalığı var. Kurban Bayramı aynı zamanda bir teslimiyet bayramıdır. Bu teslimiyette baba evladın birbiriyle olan teslimiyetini görüyoruz. Bu teslimiyetle beraber kurbanı görüyoruz. Kurban bir yakınlaşmadır, bu yakınlaşmanın bir tezahürüdür." diye konuştu.

Arafat'ta bütün Müslümanların bir araya geldiğini belirten Erdoğan, "Orada bu yakınlaşmayı gördük, teslimiyeti gördük, bu birlikteliği, beraberliği gördük. Şimdi biliyorsunuz hacdan dönüşler başlıyor. Allah tüm hacca giden kardeşlerimizin haccını kabul etsin. Rabbim oradaki birlikteliği, beraberliği tüm Müslümanlar'a nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Her şeyden önce bir Filistin'i yaşadık, Gazze'yi yaşadık. Filistin'de, Gazze'de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş, ayrı bir vakfe. Rabbim inşallah bir an önce bu Netanyahu denilen zalimin de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır. İnşallah bir an önce de bizler bu duruşu görelim. Bu duruşu hep beraber yaşayalım. 4 milyon, 5 milyon Müslüman bunu bizzat yaşasın diye bekliyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Kurban Bayramı alemi İslam'ın ittihadına vesile olsun."

Konuşmasının ardından basın mensuplarına çikolata ve simit ikram edildi.

Erdoğan'a, bayram namazında Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İngiltere Premier Lig'e yükselen Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı eşlik etti.

Kaynak: AA

