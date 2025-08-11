Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ölümlerinin 8'inci yılında Şehit Jandarma Astsubay Ferhat Gedik ve Eren Bülbül'ü andı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında, "Şehadetlerinin 8'inci yılında Eren Bülbül evladımızı ve Jandarma Astsubayımız Ferhat Gedik'i rahmetle yad ediyorum. Rabb'im ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin" ifadeleri yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Erdoğan'dan Gedik ve Bülbül'e Anma - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?