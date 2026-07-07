NATO Zirvesi'nde Erdoğan'dan resepsiyon - Son Dakika
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NATO Zirvesi'nde Erdoğan'dan resepsiyon

07.07.2026 23:06
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, 36. NATO Zirvesi kapsamında liderler ve eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon düzenledi, aile fotoğrafı çektirildi ve Türk mutfağı lezzetleri ikram edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderler ve eşleri onuruna verdiği resepsiyon sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin kış bahçesi bölümünde verilen resepsiyona, NATO üyesi ülkelerin yanı sıra AP4 (Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore) ülkeleri ile davetli devlet ve hükümet başkanları katıldı.

Resepsiyon öncesinde aile fotoğrafı çektirildi. Aile fotoğrafında, Erdoğan çiftinin sağında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi, solunda ise ABD Başkanı Donald Trump yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf çekimi esnasında bazı liderlerle ayaküstü sohbet etti.

Resepsiyonda, davetlilere Türk mutfağına özgü lezzetler ikram edildi.

Kaynak: AA

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