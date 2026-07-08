Erdoğan'dan F-35 Tepkisi: Netanyahu ve Miçotakis'e Sert Yanıt - Son Dakika
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Erdoğan'dan F-35 Tepkisi: Netanyahu ve Miçotakis'e Sert Yanıt

08.07.2026 22:32
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu ve Miçotakis'in Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkmasına sert tepki gösterdi. 'Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli, Miçotakis böyle bir yanlışa düşmemeliydi' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Türkiye'ye F-35 satılmasına karşı çıkmalarına ilişkin, "Her iki açıklamanın da benim dünyamda yeri yok. Zira Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli. Miçotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

Bir basın mensubunun, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Türkiye'ye F-35 satılmasını istemedikleri" yönündeki açıklamalarını hatırlatarak, "Bu açıklamalar F-35 sürecini sıkıntıya sokar mı?" sorusuna Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"Her iki açıklamanın da benim dünyamda yeri yok. Zira Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli. Miçotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi. Zira biz, Sayın Miçotakis'in Yunanistan için almış olduğu savunma araçlarına, 'niçin bunları aldın?' veya 'niçin bunları alıyorsun?' diye bugüne kadar bir düşünce sarf ettik mi? Hayır. Halbuki bizim kapı komşumuz. Bu tür şeyleri söyleme imkanımız da olabilirdi. Ama gerek yok. Alabilir de satabilir de. Türkiye ise şu anda bunları zaten üretiyor. Üretmenin yanında da tabii ki alma hakkına da sahiptir. Bizler de bunun görüşmelerini dünyanın değişik ülkeleriyle yapıyoruz. Adımlarımızı da buna göre atıyoruz."

"Birilerinin elinde farklı kubbeler varsa bizde de Çelik Kubbe var"

Başka bir basın mensubunun, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin F-35 tedariki konusunda yaptığı farklı açıklamalara dikkati çekerek, "F-35'lerle ilgili size ne söyledi?, Türkiye'nin F-35 alabilmesi için S-400'leri ne yapacak? Rusya'ya geri mi verecek? Başka bir ülkeye mi konuşlandıracak?" sorularına Erdoğan, "Bizi izlemeye devam edin." karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çelik Kubbe Projesi'nin NATO'nun hava savunma kapasitesini nasıl etkileyeceği yönündeki bir soruyu, şöyle cevaplandırdı:

"Çelik Kubbe Projesi aynı zamanda NATO'nun bulunduğumuz bölgelerdeki en güçlü bilek güreşidir. Bütün adımlarımızı attık ve Çelik Kubbe'de de şu anda Türkiye her geçen gün mesafe alıyor. Nitekim bunların da zaman zaman sergilenmesini de yaptık, yapıyoruz ve yapacağız. Birilerinin elinde farklı kubbeler varsa, bizde de Çelik Kubbe var."

"Her an Trump ile bu tür konuların görüşmesini yaparız"

Azerbaycanlı bir basın mensubunun, "ABD Başkanı Trump ile yapılan görüşmede Güney Kafkasya'daki gelişmelerin gündeme gelip gelmediğini" sorması üzerine Erdoğan, "O gündemimize gelmedi ama her an telefonla yine Sayın Trump ile bu tür konuların görüşmesini yaparız." dedi.

Yunan bir basın mensubunun, "ABD Başkanı Trump ile yapılan görüşmede Ruhban Okulu meselesi gündeme geldi mi?" sorusuna Erdoğan, "Hayır, gündeme gelmedi" karşılığını verdi.

Aynı basın mensubunun, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in "Türkiye ile deniz yetki alanları meselesini çözmemiz gerekiyor" açıklamasını anımsatıp, "Türk-Yunan ilişkilerinde yeni atılacak adım ne olabilir?" şeklindeki sorusuna Erdoğan, şu cevabı verdi:

"Miçotakis ile özellikle Ege Denizi sorunlarını çözme konusundaki düşünceyi ben de aynen paylaşıyorum. İnşallah birinci derecede Dışişleri Bakanlarımız daha sonra gerekirse biz de masaya otururuz ve bu konuyu görüşürüz ama şunu açık ve net söyleyeyim ki o suların sorununu çözmek birinci derecede liderlerin görevidir. Bu konuda aynı düşünceyi ben de paylaşıyorum."

"Derdi barış olanlar her türlü katkıyı vermeli"

Başka bir basın mensubunun, "NATO ve Avrupa, ABD ve NATO arasındaki ihtilaflı alanlara" dikkati çekip, "bu konuda Türkiye'nin arabuluculuk rolü üstlenip üstlenmeyeceği" yönündeki sorusuna Erdoğan, "Daha adil bir dünya mümkün. Ona çalışmamız gerekiyor. Onun için de hep birlikte düşünen, uygulayan ve bu konuda adımları atması gereken her siyasetçi bu sorunu çözmek için kararlı yürüyüşünü sürdürmeli. Ben 'bu çözülemez' demem. Tam aksine 'çözeriz' diyorum. Hep birlikte bu adımı inşallah atacağız. İşte bu adımı atması gerekenlerin içerisinde başta Sayın Trump olmak üzere tüm dünyadaki siyasetçilerin bu konuya yürek koyması lazım, el vermesi lazım. Derdi barış olanlar bu işe her türlü katkıyı vermeli." cevabını verdi.

"Çok çok verimli bir toplantı oldu"

Bir basın mensubunun, "ABD Başkanı Trump ile nelerin görüşüldüğünü ve NATO Zirvesi'ne dair liderlerin geri dönüşlerinin neler olduğunu" sorması üzerine, Erdoğan şunları kaydetti:

"Sayın Trump ile özellikle Başkanlık makamında yaptığımız basın toplantımız çok geniş çerçevede bir basın toplantısıydı. Gerek Sayın Trump gerekse şahsım bu sorular karşısında gerekli olan her türlü cevabı verdik. Ama çok çok verimli bir toplantı oldu. Sayın Trump da o basın toplantısından çıktığımızda çok mutlu çıktı."

(Sürecek)

Kaynak: AA

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