Erdoğan: Netanyahu hükümeti Batı Şeria'da hukuk dışı tasarruflarını sürdürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Soykırımcı Netanyahu hükümeti tüm dünyanın gözü önünde Batı Şeria ve Kudüs'teki hukuk dışı tasarruflarını sürdürüyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Soykırımcı Netanyahu hükümeti tüm dünyanın gözü önünde Batı Şeria ve Kudüs'teki hukuk dışı tasarruflarını sürdürüyor"
Kaynak: AA
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