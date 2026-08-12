Erdoğan: Netanyahu hükümeti Batı Şeria'da hukuk dışı tasarruflarını sürdürüyor - Son Dakika
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Erdoğan: Netanyahu hükümeti Batı Şeria'da hukuk dışı tasarruflarını sürdürüyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Soykırımcı Netanyahu hükümeti tüm dünyanın gözü önünde Batı Şeria ve Kudüs'teki hukuk dışı tasarruflarını sürdürüyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Soykırımcı Netanyahu hükümeti tüm dünyanın gözü önünde Batı Şeria ve Kudüs'teki hukuk dışı tasarruflarını sürdürüyor"

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erdoğan: Netanyahu hükümeti Batı Şeria'da hukuk dışı tasarruflarını sürdürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erdoğan: Netanyahu hükümeti Batı Şeria'da hukuk dışı tasarruflarını sürdürüyor - Son Dakika
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