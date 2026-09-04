Erdoğan'dan Şehit Polis Kaygusuz'un Ailesine Başsağlığı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta görevi başındayken meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Melih Kaygusuz'un ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta görevi başındayken meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Melih Kaygusuz'un ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'ta görevi başındayken meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Melih Kaygusuz'un ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Erdoğan'dan Şehit Polis Kaygusuz'un Ailesine Başsağlığı - Son Dakika