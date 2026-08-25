Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye Çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Özellikle bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının, kanaat önderlerinin sürece daha fazla katkı sunmalarını bekliyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Özellikle bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının, kanaat önderlerinin sürece daha fazla katkı sunmalarını bekliyorum."
Kaynak: AA
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