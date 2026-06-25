Erdoğan'dan Venezuela'daki depremler için taziye - Son Dakika
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Erdoğan'dan Venezuela'daki depremler için taziye

25.06.2026 11:29
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela'da meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımlayarak, Türkiye'nin zor günlerinde Venezuela halkının yanında olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela'da meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımlayarak, Türkiye'nin zor günlerinde Venezuela halkının yanında olduğunu belirtti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Venezuela'da meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaşıyor, dost Venezuela halkına ve hükümetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan'dan Venezuela'daki depremler için taziye - Son Dakika

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