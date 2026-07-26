Erdoğan'dan voleybolda şampiyonluk tebriği - Son Dakika
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Erdoğan'dan voleybolda şampiyonluk tebriği

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIVB Milletler Ligi şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIVB Milletler Ligi şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Milli takım, Çin'in ev sahipliği yaptığı Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

Karşılaşmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, final müsabakasını yerinde izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın telefonu aracılığıyla Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli takımın başarısından dolayı başta oyuncular ve teknik ekip olmak üzere emeği geçen herkesi kutladı.

Üstündağ da desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Kupayı size getiriyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan'dan voleybolda şampiyonluk tebriği - Son Dakika

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