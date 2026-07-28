Erdoğan: Deprem sürecinde devlete operasyon çekildiği belgelendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ortaya dökülen bilgi ve belgeler 6 Şubat depremleri sürecinde devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini hepimize çok net biçimde gösteriyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ortaya dökülen bilgi ve belgeler 6 Şubat depremleri sürecinde devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini hepimize çok net biçimde gösteriyor"
Kaynak: AA
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