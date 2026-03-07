Erdoğan Devlet Himayesindeki Çocuklarla İftar Yemeğinde - Son Dakika
Erdoğan Devlet Himayesindeki Çocuklarla İftar Yemeğinde

07.03.2026 09:19
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DEVLET HİMAYESİNDEKİ ÇOCUKLARLA İFTARDA BULUŞTUİSTANBUL, - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, devlet himayesindeki çocuklarla iftar programında bir araya geldi.

İSTANBUL, - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, devlet himayesindeki çocuklarla iftar programında bir araya geldi. Vahdettin Köşkü'nde düzenlenen programda çocuklar çeşitli etkinliklere katılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 72'nci yaş gününü de kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde düzenlenen iftar programında devlet himayesindeki çocukları ağırladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da katıldığı programda Erdoğan çifti, çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet etti. İftarın ardından bir çocuk yemek duası okudu. Yaşları 7 ile 12 arasında değişen 23 çocuk, kendileri için hazırlanan Hacivat-Karagöz oyununu izledi. Program kapsamında çocuklara patlamış mısır, pamuk şeker ve çikolata ikram edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DOĞUM GÜNÜN KUTLADILAR

Programda çocuklar, geçen hafta 72 yaşına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü de kutladı. Bir kız çocuğu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ve bölgede yaşanan dramı anlatan yazdığı şiiri okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiirin ardından çocuğu 'Sen ne güzelsin, şiirin ne güzel' diyerek tebrik etti. 'Kabe'de Hacılar' isimli ilahiyi seslendiren çocuklara ise Erdoğan 'Maşallah' diyerek karşılık verdi.

MERAK ETTİKLERİNİ SORDULAR

Program sırasında çocuklar, Türkiye'nin yerli ve milli projeleri hakkında merak ettikleri soruları da yöneltti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukların TOGG ile ilgili sorularını yanıtlarken Emine Erdoğan da özellikle Sıfır Atık Projesi hakkında açıklamalarda bulundu. Emine Erdoğan, doğal kaynakların doğru kullanılması gerektiğini belirterek, "Dünyadaki kaynakları hepimize yetecek şekilde kullanalım. Çöplerimizi ve dökülen yaprakları kompost yaparak gübre elde ediyoruz. Bu sayede kimyasal gübreden uzaklaşıyoruzö dedi.

Çocuklar, Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG, insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ve Sıfır Atık Projesi'ni konu alan bir resim tablosunu Emine Erdoğan'a hediye etti. Çocuklar, 'İlimde ve bilimde ortaya konulan başarılara, devletimizin yetiştirdiği çocuklar olarak bizim de katkı sağlayacağımızı ve bu uğurda azimle çalıştığımızı ifade etmek istiyoruz' dedi. Program sonunda çocuklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teşekkür mektuplarını takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da çocuklara giysi ve kırtasiye malzemelerinden oluşan hediye paketleri verdi.

Kaynak: DHA

09:40
Merve Dizdar'dan samimi itiraflar Herkesin dikkatini tek bir şey çekti
Merve Dizdar'dan samimi itiraflar! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti
09:28
AK Partili isim Aliyev'e herkesin aklındaki soruyu sordu
AK Partili isim Aliyev'e herkesin aklındaki soruyu sordu
09:18
ABD'nin "dev gücü" yola çıktı, İran meydan okudu
ABD'nin "dev gücü" yola çıktı, İran meydan okudu
09:08
İran, ABD'nin can damarını kesti ANTPY-2 radarı hurdaya çıktı
İran, ABD'nin can damarını kesti! AN/TPY-2 radarı hurdaya çıktı
08:53
Türkiye'den savaşa ve afete hazırlık MSB dışındaki tüm bakanlıklara atama yapıldı
Türkiye'den savaşa ve afete hazırlık! MSB dışındaki tüm bakanlıklara atama yapıldı
08:36
El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı
El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı
