Erdoğan: Dijital dolandırıcılık finansal sistemi tehdit ediyor

22.05.2026 17:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Mayıs Finansal Okuryazarlık Günü'nde dijital dönüşümün getirdiği tehditlere dikkat çekerek, manipülatif içerikler ve sahte yatırım tavsiyelerinin finansal sistemleri tehdit ettiğini söyledi.

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Fırat ALKIZ/İSTANBUL, -22 MAYIS Finansal Okuryazarlık Günü Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son yıllarda finansal sistemlerde yaşanan dijital dönüşüm, fırsatların yanı sıra tehditleri de beraberinde getirmektedir. Özellikle sosyal medya ve dijital iletişim platformları vasıtasıyla yayılan manipülatif içerikler, fiktif işlemler, kısa sürede yüksek kazanç vadeden yapılar dünya genelinde endişe verici seviyelere ulaşmıştır" dedi.

22 Mayıs Finansal Okuryazarlık Günü Programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirildi. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizlerin de çok iyi bildiği gibi üretimden ihracata, yatırımdan istihdama ekonominin tüm bileşenleri, sermaye ve finans piyasalarındaki istikrara bağlıdır. Aynı şekilde milli gelir ve refah seviyesindeki artış da finansal sistemlerin sorunsuz ve öngörülebilir surette manipülasyon ve spekülasyonlardan arındırılmış bir şekilde çalışmasıyla doğru orantılıdır. Bir ülkenin sermaye piyasaları ne kadar güçlü ise üretim kapasitesi, teknoloji yatırımı, girişimcilik ruhu ve rekabet gücü de o kadar kuvvetli olur. Sermaye ve finans piyasalarının adil, şeffaf ve güvenli bir şekilde işlemesi, piyasadaki beklenti ve ihtiyaçların karşılanması bu bakımdan büyük önem arz ediyor" dedi.

'SAHTE YATIRIM TAVSİYELERİ FİNANSAL SİSTEMLERİN İTİBARINI TEHDİT EDEN BOYUTLARA VARMIŞTIR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün gelişmiş ülke ekonomilerine baktığımızda, hepsinin gerisinde derinleşmiş finansal yapılar ve güçlü sermaye piyasaları görüyoruz. Fakat şurası da bir hakikat ki dijital teknolojilerin ve yapay zekanın, diğer alanlar gibi finans piyasalarını da dönüştürdüğü bir önemi ve dönemi yaşıyoruz. Tasarruf alışkanlıklarından yatırım kararlarına, dijital ödeme sistemlerinden siber güvenliğe, sanal kumar ve yasa dışı bahisten dijital finans tehditlerine uzanan çok boyutlu bir tabloyla karşı karşıyayız. Son yıllarda finansal sistemlerde yaşanan dijital dönüşüm, fırsatların yanı sıra tehditleri de beraberinde getirmektedir. Özellikle sosyal medya ve dijital iletişim platformları vasıtasıyla yayılan manipülatif içerikler, fiktif işlemler, kısa sürede yüksek kazanç vadeden yapılar dünya genelinde endişe verici seviyelere ulaşmıştır. Aynı şekilde sahte yatırım tavsiyeleri, dijital dolandırıcılık ve paravan hesap girişimleri ve daha nicesi, yalnızca bireyleri değil finansal sistemlerin itibarını da tehdit eden boyutlara varmıştır. Böyle bir konjonktürde, finansal okuryazarlık bireysel bütçe yönetim kapasitesinin çok çok ötesine geçmiş, güçlü, dirençli ve sürdürülebilir bir ekonominin gerek şartı haline gelmiştir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

