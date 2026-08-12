Erdoğan: Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak, biz de Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak, biz de Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz"
Kaynak: AA
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