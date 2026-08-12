Erdoğan: Filistin'e Destek İnsanlığın Ortak Sorumluluğu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Filistin'e destek olmanın başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Filistin'e destek olmanın başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum"
Kaynak: AA
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