Erdoğan, Galatasaray Başkanı Özbek'i Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyelerini Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmeye ilişkin açıklama, Cumhurbaşkanlığı'nın resmi X hesabından duyuruldu.
(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Yönetim Kurulunu Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti" denildi.
Kaynak: ANKA
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