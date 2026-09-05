Erdoğan, Galatasaray Başkanı Özbek\'i Kabul Etti

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Yönetim Kurulunu Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti" denildi.