Erdoğan: Gazze ve Lübnan’ı Unutmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail'in saldırıları nedeniyle 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze ve Lübnan'ı unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemekte"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İsrail'in saldırıları nedeniyle 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze ve Lübnan'ı unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemekte"
Kaynak: AA
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