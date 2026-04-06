Erdoğan: Gündemimizde Ara Seçim Yok, Türkiye\'nin Hedefi Ateşten Uzak Kalmak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ara seçim çağrısına yanıt vererek, "Gündemimizde erken ya da ara seçim yer almıyor. Türkiye'nin tek gündemi ülkemizi ateşten uzak tutmaktır." dedi. Erdoğan, hükümetin gündemine hakim olduğunu ve kimsenin gündem dayatamayacağını ifade etti.

Erdoğan, küresel ekonomi tarihinin en ağır şoklarından biriyle yüzleştiğini, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının enerji, tarım ve sanayiyi derinden etkilediğini belirtti. Ancak Türkiye'nin bu karamsar tablonun dışında olduğunu, enerji arz güvenliği ve gıda tedarikinde sorun yaşamayacaklarını açıkladı. Aldıkları tedbirlerle gübre ve hammadde tedarikini sağladıklarını, gıda arz güvenliğini koruyacaklarını vurguladı.

Ekonomik olarak geçmişteki dış şoklara kıyasla daha sağlam bir noktada olduklarını söyleyen Erdoğan, eşel mobil sistemi ve sübvansiyonlarla vatandaşları koruduklarını, reel sektörün nakit akışını desteklemek için yeni kredi paketleri devreye aldıklarını açıkladı. 120 milyar liralık kredi paketiyle turizm ve ihracatı desteklediklerini belirtti.

Erdoğan, vatandaşların endişelenmemesi gerektiğini, iş dünyasının rahat olmasını istediğini söyledi. Türkiye'nin 5G teknolojisiyle buluştuğunu ve bu teknolojinin birçok alanda fırsatlar açacağını ifade etti. Ayrıca, sulama tesisleri gibi altyapı yatırımlarının ekonomiyi güçlendirdiğini ekledi.

Bölgedeki savaş konusunda, İsrail'in gerilimden beslenen bir ülke olduğunu belirten Erdoğan, barışın sesini yükseltmek için çaba göstereceklerini söyledi. Terörsüz Türkiye sürecinin önemini vurgulayarak, birlik ve beraberliğin gelecek için kritik olduğunu ifade etti. Siyasi partilerin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi.