Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı'nı Ağırlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili'yi resmi törenle karşılayacak. Erdoğan, Kavelashvili ile ikili görüşme ve ortak basın toplantısı sonrası resmi yemeğe iştirak edecek.
(Ankara/16.00/16.15/17.15/18.15)
