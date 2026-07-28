Erdoğan, İletişim Şurası'na katılıp Irak Başbakanı'nı kabul edecek
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da 2. İletişim Şurası'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'yi kabul edecek.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da 2. İletişim Şurası'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'yi kabul edecek.
(Ankara/14.00/17.00)
Kaynak: AA
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