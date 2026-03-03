Erdoğan'ın Barış Diplomasisi Sürecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın barış diplomasisinin, kararlılıkla ve aralıksız bir şekilde sürdüğünü bildirdi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bölgede ve dünyada kalıcı huzur, istikrar ve güven ortamının tesis edilmesi için gece gündüz çalıştığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin, her şartta ve her zeminde barışın tarafı olmayı ilke edinerek, diyalog ve müzakereyi önceleyen yapıcı tutumunu güçlü bir iradeyle ortaya koyduğunu vurgulayan Duran, "İnsanlığın ortak vicdanını merkeze alan diplomasi anlayışımızla, gerilimlerin azaltılması ve kalıcı çözümlerin hayata geçirilmesi için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.