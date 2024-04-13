GAYE ŞEYMA CAN
İsrail'e jet yakıtı satıldığı iddiasına ilişkin bir paylaşımında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar, ağabeyi Haluk Bayraktar'ın da aralarında bulunduğu bir grubun fotoğrafı kullanan siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz tutuklandı.
Evren Barış Yavuz hakkında, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın tepki göstermesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatmıştı. Bu sabah evinden gözaltına alınan Evren Barış Yavuz, akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. İfadesinin ardından mahkemeye çıkarılan siyasal iletişimci "terör örgütü propagandası yapmak" ve "yanıltıcı bilgiyi yaymak" suçlamasıyla tutuklandı.
Yavuz, gözaltına alınmadan önce yaptığı açıklamada, İBB'nin herhangi bir biriminde hiç çalışmadığını, aleyhindeki suçlamalarla ilgili dava açacağını belirterek, kazanacağı tazminatı ise Gazzeli çocuklara ve ÇYDD'ye bağışlayacağını açıklamıştı.
Son Dakika › Güncel › Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın fotoğrafını kullanan siyasal iletişimci tutuklandı - Son Dakika
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul'da Ramazan Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla trafikteki olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler uygulanmaya başlandı. Kamyon, tır, çekici, tanker ve ağır tonajlı araçların şehre girişleri saat 05.00 itibarıyla durduruldu. Ağır tonajlı araçların yarın saat 05.00 itibarıyla yeniden kente giriş yapmalarına izin verilecek.
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