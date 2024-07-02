DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yanıt

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(TBMM) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "muhalefet ekmeğe ve suya zam yaptı" açıklamasına yanıt verdi. Hatimoğulları, "Yahu gerçekten siz şaka mısınız, gerçek misiniz, paralel evrende mi yaşıyorsunuz, siz normal misiniz, aklınız yerinizde mi? Vallahi burada pişkinliklerini çok gördük de bu pişkinliğin dozu durmuyor, gittikçe artıyor. Madem muhalefet, ekmeğe ve suya zam yaptı, siz işçiye, emekliye zam yapın da görelim sizin politikalarınızı" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin Meclis grubu toplantısında konuştu. Sözlerine Sivas'taki Madımak Oteli'nde 2 Temmuz 1993'te katledilen 33 aydını anarak başladı. Hatimoğulları,"İnsanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğu halde o kapsamda değerlendirilmedi. Hiçbir firari sanığın yakalanması için doğru düzgün adım atılmadı. Burada tutuklanıp yargılananların birisi Cumhurbaşkanı tarafından diğeri de hasta olduğu gerekçesiyle serbest bırakıldı... Hakikatlerle yüzleşmek için Alevilerle yüzleşilmeli Meclis çatısı altında komisyon oluşturulmalıdır" dedi.

Türkiye'nin dış politikasına ilişkin de konuşan Hatimoğulları, şunları söyledi:

"Savaş tamtamlıklarını asla bırakmayan bu iktidarın Dışişleri Bakanı, 'Üçüncü dünya savaşı' uyarısı yapıyor. Amerika'yı yeniden keşfeder gibi, böyle bir uyarıyı bu zamanda yapıyor. Milli Savunma Bakanı da 'Biz olası bir savaşa hazırlıklarımızı sürdürüyoruz' diyor. Ülkeyi yönetenler gerçekleri halktan gizliyorlar.

Komşularımızla sıfır sorun politikası diye yola çıktılar ama yedi düvele savaş açan bir hale büründüler. Bunun en büyük nedenlerinden biri bölgede emperyal bir güç olmanın yanı sıra esas meselenin Kürt sorunu olduğunu çok iyi biliyoruz. İktidarın bizim bütün uyarılarımıza pratikte verdiği yanıt şudur, Filistin'in yanında göründü ama silah yapımında kullanılmak üzere malzemeler de dahil olmak üzere İsrail'e ihracat yapmaktan zerre vazgeçmedi. Suriye iç savaşına bu şekilde müdahale etmeniz Türkiye'yi savaşa çeker dedik. 10 Ekim ve Suruç katliamının birçok sebebi Suriye'nin iç işlerine karışmanız dedik ve şimdi gelinen noktada Kayseri'de Suriyeli göçmenlere dönük ırkçı saldırı başladı ve Türkiye'nin özellikle sınır illerine yayılmış durumda."

"Kayseri'de mültecilere dönük pogrom denemesi yapıldı"

Hatimoğulları, Kayseri'de bir kız çocuğunun istismar edilmesinin ardından başlayan olayları da şöyle değerlendirdi:

"Bugün bir kız çocuğuna yapılmış bir tecavüzü asla hiçbir vicdan kabul etmez. Kayseri valisi ve emniyet müdürü 'zaten bu çocuk Türkiyeli değil' diyor. Birinci vicdansızlık budur. Bu tecavüz olayında gündemi bahane ederek bir pogrom denemesi yapılmasını mültecilere dönük kaçırmaya gerekçe olarak gösterilmemelidir. Buradan yakılmış olan ateş özel olarak Afrin'de ÖSO'ya 'Kuvayi Miilliye ruhuyla örgürtlenen bir yapı' diyen bu iktidardır ama ÖSO güçleriyle ters düştüğü için Afrin'de Türk bayrağını nasıl aşağı çektiklerine hepiniz tanıklık ettiniz... Yıllardır çaba içindeler Esat'la görüşmek için, bu yeni bir tutum değil... Şam ile anlaşmanın sahici yolu Kürt sorununu barışcıl ve demokratik yöntemle çözmektir, Kamışlı ve Kobani'den geçer."

"10 Ekim Davası'nda belli başlı insanlara verilmiş bir cezayla yetiniliyor"

"Barış annelerinin" geçtiğimiz hafta Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşmesin hatırlatan Hatimoğulları, "Bakan sorunlarla ilgili zerre kadar bir çözüm önermedi" derken, 10 Ekim Gar Katliamı Davası'na ilişkin ise, "Yetkililerden, kamu görevlilerinden MİT'in ve Gaziantep Müdürlüğü'nün içinde olduğu halde sanki onlar yokmuş gibi çıkan bir karar ve belli başlı insanlara verilmiş bir cazeyla yetiniliyor. Oysa 10 Ekim Gar Katliamı insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur ve yetkililer derhal açığa çıkarılmalı ve yargılanmalıdır" diye konuştu.

"Ayşe Ateş mutlaka korunmalıdır"

Sinan Ateş Davası'na ilişkin de Hatimoğulları, "İşin azmettirici kesimleri ve siyasileri korumaya dönük ifade biçiminin geliştiğini görüyoruz. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş mutlaka korunmalıdır" dedi.

"Meclis'teki kadınlar 9. Yargı Paketi'ne karşı çıkmalıdır"

9. Yargı Paketi'ne ilişkin de görüşlerini açıklayan Hatimoğulları, " İstanbul Sözleşmesi'nden çıktılar bu yetmiyormuş gibi kadınları şiddete karşı koruyan 6284 sayılı kanunda değişiklik yapmak istiyorlar. Bununla yetinmiyorlar AYM'nin kararlarına rağmen kadınların kendi soyadını kullanmasını istemiyorlar. Bu da yetmiyor tedbir kararı uygulamasında ciddi değişiklikler yapmaya çalışıyorlar. Bu konuda Meclis'teki bütün kadınlar hangi partiden olduklarına bakmayarak 9. Yargı Paketi'ne karşı çıkmalıdır" ifadesini kullandı.

"İşçiye, emekliye zam yapın da görelim politikalarınızı"

Tülay Hatimoğulları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "muhalefet ekmeğe ve suya zam yaptı" şeklindeki sözlerini de eleştirerek, "Yahu gerçekten siz şaka mısınız, gerçek misiniz, paralel evrende mi yaşıyorsunuz, siz normal misiniz, aklınız yerinizde mi? Vallahi burada pişkinliklerini çok gördük de bu pişkinliğin dozu durmuyor, gittikçe artıyor. Madem muhalefet, ekmeğe ve suya zam yaptı, siz işçiye, emekliye zam yapın da görelim sizin politikalarınızı" ifadelerini kullandı.