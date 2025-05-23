Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tekrar aday olma derdim yok" sözlerine itiraz - Son Dakika
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Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tekrar aday olma derdim yok" sözlerine itiraz

Bahçeli\'den Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın "Tekrar aday olma derdim yok" sözlerine itiraz
23.05.2025 15:48
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Benim tekrar aday olma derdim yok" sözlerine atıfta bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Türkiye'nin Erdoğan'a ihtiyacı var. 'Tekrar aday olma derdim yok' beyanı hakkaniyetli değil. Derdi vatan ve millet olan bir Cumhurbaşkanı'nın yolundan caymaya hakkı yoktur" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Macaristan ziyareti dönüşünde sarf ettiği "Benim tekrar aday olma derdim yok" sözlerine itiraz etti.

"YOLUNDAN CAYMAYA HAKKI YOKTUR"

Yazılı bir açıklama yayınlayan Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Macaristan ziyaretinin hitamında yaptığı açıklamalar arasında bulunan, 'Benim tekrar aday olma derdim yok' ifadesi bizim nazarımızda adil ve hakkaniyetli bir hal beyanı değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin, yeni yüzyılın yol haritasını çizen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok ihtiyacı olduğu tartışmasız bir tarih ve hayat gerçeğidir. Derdi vatan ve millet olan bir Cumhurbaşkanı'nın yolundan caymaya hakkı yoktur" dedi.

Açıklamanın tamamı şöyle;

"Yükselen, yükseldikçe aşılmaz engelleri geçen, bunun yanı sıra öteden beri kambura dönüşen ağırlıklarını birer birer hafifleten bir Türkiye tablosu dostları sevindirecek düşmanları endişelendirecek derece ve düzeydedir. Harcı vatan ve millet sevdasıyla karılmış milli yürekler bu sarih ve somut gerçekten gurur ve memnuniyet duymaktadır. Adım adım yürünen Türkiye Yüzyılı rotasında umutlarımız diri, hedeflerimiz büyük, coşku ve heyecanımız sınırsızdır.

"TÜRKİYE İLK KEZ ÇOK GÜÇLÜ BİR İVME KAZANMIŞTIR"

Bu kapsamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hizmeti, geceyi gündüze katan fedakar ve haysiyetli mücadelesi samimiyetle ifade ederim ki, her türlü övgünün üstündedir. Türkiye Cumhuriyeti devleti ilk kez çok güçlü bir ivme kazanmıştır. Nevzuhur sorun alanlarına rağmen ufuk ötesine kilitlenen, milli ülküleri ekonomi-politik düzlemde kifayetle kavrayıp önümüzdeki yüzyılı doğru okuyan ve yorumlayan bir yönetim anlayışı çok şükür teşekkül etmiş vaziyettedir. Milletimizin özlemleri hayal olmaktan çıkmış haldedir. Geleceğin büyük ve süper güç Türkiye'sine kararlı, karakterli, kaliteli ve inançlı siyasi hamlelerle vasıl olmak için samimi, dürüst ve ilkeli siyasi duruş sahnelenmektedir.

"YAPACAĞI DAHA ÇOK HİZMETLER VARDIR"

Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı daha çok hizmetler vardır. Tarihi geriye sarmak akıl dışılıktır. Tarihin gerisine düşmek izmihlalle eşdeğerdir. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın Macaristan ziyaretinin hitamında yaptığı açıklamalar arasında bulunan, "Benim tekrar aday olma derdim yok" ifadesi bizim nazarımızda adil ve hakkaniyetli bir hal beyanı değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin, yeni yüzyılın yol haritasını çizen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok ihtiyacı olduğu tartışmasız bir tarih ve hayat gerçeğidir. Derdi vatan ve millet olan bir Cumhurbaşkanının yolundan caymaya hakkı yoktur. Kaldı ki bu durum bugünkü şartlarda ne ülke ne de bölgesel ve küresel gelişmelerle uyumludur. Terörsüz Türkiye'de aşılacak nice merhale söz konusudur.

"FIRLATTIĞI OK MENZİLİNE ULAŞMALIDIR"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kurum ve kurallarıyla kökleşmesi hususunda elbirliğiyle yapacağımız pek çok şey olduğu her türlü izahtan varestedir. Bulanık suda balık avlama merakında olan kriz ve kaos müellifi siyaset bezirganlarının el ovuşturmasına, bozgun heveslerinin azgınlaşmasına, yapılanı yıkmak için pusuya yatmalarına göz yumacak bir vicdan ve siyasi ahlak Milliyetçi Hareket Partisi'nde ve Cumhur İttifakı'nda olması baştan ayağa muhal bir hayaldir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sadağından çekilip fırlattığı ok menziline ulaşmalıdır. Bunun için zatı devletlerinin varlığı olmazsa olmaz değer ve önemdedir."

Devlet Bahçeli, Macaristan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Tekrar aday olma derdim yok' sözlerine itiraz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Ahmet PEHLİVAN:
    Sıyeset bu daha düne kadar neler söyledi şimdıde böyle dıyor yazık 56 8 Yanıtla
  • şakir:
    yanı su oluyorkı 85 mılyon ıcerısınde adam yok 41 13 Yanıtla
  • islam Bulut null:
    hehehehe ben böyle soylucem siz kabul etmeyin diyin felan oyunları başladı 29 10 Yanıtla
  • Sernazze:
    YAPILAN İCRAATLARA BAKARAK 5 SENE DAHA BAŞIMIZDA OLMASI LAZIM TROLLER SİZİN MAAŞINIZI VEREN EKOSİSTEM ARTIKLARI VAR İNCELENSİN 8 15 Yanıtla
  • Meta Bouwen:
    Allah başımızdan eksik etme sin Reis seni 4 4 Yanıtla
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