Erdoğan: Irak'ın savunma ihtiyacına hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak'ın ihtiyaç duyduğu savunma sanayi ürünlerinin tedariki noktasında üzerimize düşeni yapmaya hazırız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Irak'ın ihtiyaç duyduğu savunma sanayi ürünlerinin tedariki noktasında üzerimize düşeni yapmaya hazırız"
Kaynak: AA
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