Erdoğan: Kalkınma Yolu Projesi Daha Önemli
Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Körfez'in dünyayla bağlantısının Irak'tan sağlanmasını esas alan Kalkınma Yolu Projesi'nin mevcut gelişmeler karşısında daha önemli hale geldiğini görüyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Körfez'in dünyayla bağlantısının Irak'tan sağlanmasını esas alan Kalkınma Yolu Projesi'nin mevcut gelişmeler karşısında daha önemli hale geldiğini görüyoruz"
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Erdoğan: Kalkınma Yolu Projesi Daha Önemli - Son Dakika
İsrail basını: Netanyahu, İran kaynaklı güvenlik endişeleri nedeniyle ABD ziyareti için ülkeden gizlice ayrıldı