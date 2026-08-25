Erdoğan: Kanlı senaryolara müsaade etmeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizle ilgili hangi kanlı senaryoların yazılmaya çalışıldığını görüyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizle ilgili hangi kanlı senaryoların yazılmaya çalışıldığını görüyoruz. Allah'ın izniyle bunların hayata geçirilmesine müsaade etmeyeceğiz."
Kaynak: AA
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