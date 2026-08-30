Erdoğan: KKTC'deki gemi kazası için işbirliği yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(KKTC'de alabora olan gemi) Kazanın nedenlerinin tespiti, sorumlulardan hesap sorulması için KKTC'yle işbirliği içinde adımların atılmasını sağlayacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(KKTC'de alabora olan gemi) Kazanın nedenlerinin tespiti, sorumlulardan hesap sorulması için KKTC'yle işbirliği içinde adımların atılmasını sağlayacağız"
Kaynak: AA
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