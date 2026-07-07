Erdoğan, NATO zirvesinde Kanadalı mevkidaşı Carney ile görüştü - Son Dakika
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Erdoğan, NATO zirvesinde Kanadalı mevkidaşı Carney ile görüştü

07.07.2026 11:55
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da gerçekleştirilen 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Kanada Başbakanı Mark Carney ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da gerçekleştirilen 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Kanada Başbakanı Mark Carney ile Cumhurbaşkanlığı'nda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ankara'da gerçekleştirilen 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Kanada Başbakanı Mark Carney ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiği bildirildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Erdoğan, NATO zirvesinde Kanadalı mevkidaşı Carney ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erdoğan, NATO zirvesinde Kanadalı mevkidaşı Carney ile görüştü - Son Dakika
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