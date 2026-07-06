Erdoğan, NATO Zirvesi öncesi Rutte ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erdoğan, NATO Zirvesi öncesi Rutte ile görüştü

06.07.2026 19:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştüğü bildirildi.

Paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü" bilgisine yer verildi.

Kaynak: ANKA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Diplomasi, Güvenlik, Hükümet, Güncel, Ankara, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan, NATO Zirvesi öncesi Rutte ile görüştü - Son Dakika

2 bin TL’lik bakımdan kaçınan sürücülere 50 bin TL’lik klima faturası 2 bin TL'lik bakımdan kaçınan sürücülere 50 bin TL'lik klima faturası
’Hey gidi Karadeniz’ türküsü paylaşımı yaptıktan sonra girdiği denizde kayboldu 'Hey gidi Karadeniz' türküsü paylaşımı yaptıktan sonra girdiği denizde kayboldu
Ankara Valiliğinden NATO Zirvesi kapsamında görev yapan personele dağıtılan kumanyaya ilişkin açıklama Ankara Valiliğinden NATO Zirvesi kapsamında görev yapan personele dağıtılan kumanyaya ilişkin açıklama
“Geleceğin Mührü“ kampanyası kısa sürede zirveye yerleşti İlk 30 dakikada on binlerce paylaşım yapıldı "Geleceğin Mührü" kampanyası kısa sürede zirveye yerleşti! İlk 30 dakikada on binlerce paylaşım yapıldı
Ankara’da NATO üyesi ülkelerin bayrakları binaya yansıtıldı Ankara'da NATO üyesi ülkelerin bayrakları binaya yansıtıldı
NATO’nun gözü başkentte: Kritik zirve öncesi dikkat çeken paylaşım NATO’nun gözü başkentte: Kritik zirve öncesi dikkat çeken paylaşım

19:35
AK Parti Afyonkarahisar’da iki istifa birden
AK Parti Afyonkarahisar'da iki istifa birden
19:34
FIFA Başkanı Infantino’dan Balogun kararı hakkında çok konuşulacak sözler
FIFA Başkanı Infantino'dan Balogun kararı hakkında çok konuşulacak sözler
18:31
Trump’tan “kırmızı kart“ itirafı
Trump'tan "kırmızı kart" itirafı
17:48
Avcılar’da yaşlı bir adam otluk alanı yakıp kaçtı
Avcılar'da yaşlı bir adam otluk alanı yakıp kaçtı
17:46
Trump’ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa’ya indi, hemen çay ikram edildi
Trump'ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa'ya indi, hemen çay ikram edildi
17:27
Trump’tan İran’a: Anlaş ya da santralleriniz yok olur
Trump'tan İran'a: Anlaş ya da santralleriniz yok olur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 20:01:45. #7.13#
SON DAKİKA: Erdoğan, NATO Zirvesi öncesi Rutte ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.