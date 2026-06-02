Erdoğan-Paşinyan telefon görüşmesi - Son Dakika
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Erdoğan-Paşinyan telefon görüşmesi

02.06.2026 22:41
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Görüşmede, Türkiye-Ermenistan ikili ilişkilerinin normalleşme süreci ve bölgesel konular ele alındı - Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşmenin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla sürdüğünü belirtti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Paşinyan görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmiş Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Görüşmede, Türkiye-Ermenistan ikili ilişkilerinin normalleşme süreci ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşmenin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla sürdüğünü belirtti.

Türkiye'nin bölgesinde barış ve istikrar için gayret gösterdiğine işaret eden Erdoğan, bu doğrultuda atılacak adımları her zaman destekleyeceklerini vurguladı.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan, Diplomasi, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan-Paşinyan telefon görüşmesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erdoğan-Paşinyan telefon görüşmesi - Son Dakika
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