Erdoğan ve Pezeşkiyan telefonla görüştü

(ANKARA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele alındı.

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştiğini duyurdu. Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bölgemizdeki çatışma süreci nedeniyle bayramı buruk karşıladığımızı, İran halkının bu zorlu zamanları aşacağına ve selamete kavuşacağına inandığını ifade etti."

Cumhurbaşkanımız, Türkiye olarak barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle birlikte çalıştığımızı, müzakerelerin müspet sonuçlanması için her türlü desteği vermeye devam edeceğimizi belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran Cumhurbaşkanının Kurban Bayramını da tebrik etti."