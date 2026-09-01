Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ŞİÖ Zirvesi için bulunduğu Bişkek'te Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaklaşık 1,5 saat süren basına kapalı görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Fidan ve MİT Başkanı Kalın katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi sona erdi.
Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan Erdoğan, zirve marjındaki temasları kapsamında Ala Arça Devlet Konutu'nda Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü.
Basına kapalı yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.
Kaynak: AA
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