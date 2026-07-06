Erdoğan'dan Rutte'ye NATO Zirvesi Kabulü - Son Dakika
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Erdoğan'dan Rutte'ye NATO Zirvesi Kabulü

06.07.2026 19:50
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Kabulde, NATO Ankara Zirvesi'nin gündemi, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı - Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede kolektif savunmadan müttefikler arasındaki savunma sanayisi işbirliklerinin artırılmasına kadar birçok hususun ele alınmasının önemli olacağını ifade etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabulünde, NATO Ankara Zirvesi'nin gündemi, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında NATO Genel Sekreteri Rutte'yi kabulüne ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre kabulde, NATO Ankara Zirvesi'nin gündemi, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin hayırlara vesile olmasını dileyerek, Türkiye'nin zirve hazırlıklarını tamamladığını belirtti.

Ankara Zirvesi'nde kolektif savunmadan müttefikler arasındaki savunma sanayisi işbirliklerinin artırılmasına kadar birçok hususun ele alınmasının önemli olacağını vurgulayan Erdoğan, zirve marjında düzenlenecek Savunma Sanayii Forumu'nun da dikkatle takip edileceğine inandığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erdoğan'dan Rutte'ye NATO Zirvesi Kabulü - Son Dakika

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