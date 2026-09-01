Erdoğan: ŞİT çok kutuplu düzenin vazgeçilmezi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "3,5 milyar insanı ve 35 trilyon dolarlık yurt içi hasılayı temsil eden Şangay İşbirliği Teşkilatı, çok kutuplu düzenin vazgeçilmez unsurlarından biridir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "3,5 milyar insanı ve 35 trilyon dolarlık yurt içi hasılayı temsil eden Şangay İşbirliği Teşkilatı, çok kutuplu düzenin vazgeçilmez unsurlarından biridir"
Kaynak: AA
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